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17 Ekim 2023 Salı 21:39:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 21:39:00

Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu

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2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Etiketler : merkezi yönetim bütçe 2024bütçe merkeziyönetim TBMMbaşkanlığı
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