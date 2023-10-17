17 Ekim 2023 Salı 21:39:00 - Güncelleme:17 Ekim 2023 Salı 21:39:00
Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
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