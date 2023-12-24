Bütçe görüşmelerinde sona gelindi
Kaynak: TRT Haber
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2024 yılı bütçe teklifinin son 3 maddesi bugün ele alınacak. Böylece teklifin maddelerinin görüşmeleri tamamlanacak.
Bütçe maratonunda sona yaklaşıldı.
TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşülmesine devam ediliyor.
16 maddeden oluşan teklifin şimdiye kadar 13 maddesi kabul edildi. Saat 11.00 de başlayan Genel Kurul'da bugün 3 madde daha görüşülecek. Böylece 2024 yılı bütçe teklifinin maddelerinin görüşmeleri tamamlanacak.
Yarın teklifin tümü üzerinde yapılacak görüşmeler ile bütçe mesaisi de tamamlanacak.
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