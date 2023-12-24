VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yurt genelinde 18 bini aşkın sürücüye işlem uygulandı
İsrail gazetesi Haaretz: Gazze'deki toplu katliamı durdurun
Rusya Ukrayna'ya ait 4 savaş uçağını vurduğunu açıkladı
Serbest bırakılan İsrailli kadın anlattı: Kassam mensupları bizi saldırıdan korudu
Ardahan'da okullara kar engeli
Başkan Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
24 Aralık 2023 Pazar 16:35:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 16:35:00

Bütçe görüşmeleri tamamlandı

ABONE OL

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Genel Kurulda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin 14, 15, ve 16. maddeleri görüşüldü.

Etiketler : tbmm bütçe görüşmeleri meclis
Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"

Fazıl Say'dan dikkat çeken 'Cem Adrian' açıklaması! "Beyoğlu'nda tarot falı bakarak para kazanıyordu"
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Konser bahane albüm şahane

Konser bahane albüm şahane
Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var

Barınaktan sahiplendiğim 4 köpeğim var
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"

"Yaşadığım anın kıymetini biliyorum"
Fanlardan Time Square jesti

Fanlardan Time Square jesti
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX