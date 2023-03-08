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08 Mart 2023 Çarşamba 07:28:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 07:28:00

Buruk mutluluk! Afet bölgesinde kadınlar günü kutlaması

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Adana'da çadır kenti ziyaret eden polis, Kadınlar Günü dolayısıyla depremzede kadınlara çiçek dağıttı. Önce bu duruma anlam veremeyen sonra da duygu dolu anlar yaşayan kadınlar, jeste jestle karşılık verip polise, çay ve meyve suyu ikram etti.

SEYHAN'DA SÜRPRİZ ZİYARET

* Artçı sarsıntıların sürdüğü Adana'da vatandaşlar, evlerine girmekten korkarken, park ve yeşil alanlarda kurdukları çadırlarda hayatlarını sürdürüyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çadırda kalan kadınlara bir sürpriz yaptı. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında erken bir kutlama yapan polis, merkez ilçe Seyhan'da yer alan Atatürk Parkı'nda çadır kurup, aileleriyle birlikte burada yaşayan kadınları ziyaret etti.

DEPREMZEDELER ÇİÇEK AÇTI

* 'Kadınlar Günü'nü erken kutlayıp, onlara kırmızı karanfil jesti yapan polis, depremzede kadınların sorun ve sıkıntılarını da dinledi; yaptıkları jestle de kadınlara bir an olsun depremi unutturmaya çalıştı. Ellerinde kırmızı karanfille polisleri karşısında gören depremzedeler, çadırdaki zorlu yaşam koşullarına rağmen, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli ekiplere çay ve meyve suyu ikramında bulunup, jeste jestle karşılık verdi.

Etiketler : Kadınlar Günü kırmızı karanfil 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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