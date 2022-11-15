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15 Kasım 2022 Salı 16:11:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 16:11:00

Bursa'daki Nilüfer Barajı'nın suyu yok denilecek kadar azaldı

Kaynak: AA

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Bursa'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Nilüfer Barajı'nda kuraklık yaşanıyor.

Nilüfer Çayı üzerinde kurulan ve 2007 yılından beri hizmet veren, yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı, son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Bölgenin uzun süredir yağış almaması nedeniyle 1,47 kilometrekarelik barajdaki su bitme noktasına ulaştı.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BUSKİ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nilüfer Barajı'ndaki doluluğun yüzde 1'e düştüğü, kentin diğer içme suyu kaynağı Doğancı Barajı'ndaki doluluğun ise yüzde 50 olduğu belirtildi.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, dünya genelinde iklimle ilgili sorunlar yaşandığını söyledi.

Her yılın bir önceki seneye göre kurak geçtiğini ifade eden Demir, "Artık kuraklıkla iç içeyiz. Kuraklık hayatımızın bir parçası oldu. Bursa'da da bunun etkilerini görüyoruz. Yüzde 1 demek 'Su yok' demek. Çekile çekile mil olmuş, mil bile çok az kalmış. Sebebi iklim krizi. İklim krizinin sebebi de biz insanlar." dedi.

İklim krizine karşı topyekun mücadele edilmesi gerektiğini anlatan Demir, gelecek ay yağışa dair umutlarının olduğunu ancak yağış olmazsa büyük sıkıntılar yaşanabileceğini dile getirdi.

Demir, suyun hor kullanılmaması, kıymetinin bilinmesi ve tasarruflu olunması çağrısında bulundu.

"HAYVANLAR BARAJ GÖLETİNDE BİR TARAFTAN DİĞER TARAFA GEÇİYOR"

Nilüfer Barajı çevresinde koyunlarını otlatan Sadık Şekerci ise 62 yaşında olduğunu, daha önce bu kadar kurak bir mevsim görmediğini aktardı.

Barajı ilk kez bu kadar suları çekilmiş gördüğünü bildiren Şekerci, "Eylül, ekim, kasım aylarında böyle yağış olmadan bir mevsim görmedim. Yani şu an tam ekim zamanı. Buğday, arpa ekildi. Bu mevsimde kış sebzeleri sulanıyordu. Hayvanlar baraj göletinde bir taraftan diğer tarafa geçiyor şu an. Karşıdan geçmemesi lazım aslında yani su bol olması gerekirdi bu mevsimde." diye konuştu.

Şekerci, kuraklık nedeniyle hayvanlarına yedirecek ot bulamadıklarını belirtti.

Akşamları koyunlara yem verdiklerini kaydeden Şekerci, "Yağış olsaydı, hayvanlar ot yiyecekti, yem vermezdik. Allah yardımcımız olsun. Bundan sonra yağsa bile ot olmaz ama en azından baraja faydası olur, su birikir." ifadesini kullandı.

Etiketler : bursa nilüfer barajı kuraklık
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