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04 Haziran 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 09:00:00

Bursa'da sporcuları taşıyan minibüs kamyona çarptı! Kahreden haber

Kaynak: AA

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Bursa'da sporcuları taşıyan minibüs kamyona çarptı. Kaza sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı

Balıkesir'de düzenlenen Spor Toto Minikler Judo Yarışması'na katılan Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcu ve antrenörlerini taşıyan minibüsün, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Bursa-Eskişehir kara yolunda, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcu ve antrenörlerini taşıyan 68 EZ 644 plakalı minibüs, aynı istikamette giden Selahattin Cerrah idaresindeki 16 KJA 99 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, minibüs şoförü ile 2 antrenör ve 14 sporcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan kişileri bulundukları yerden çıkardı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan antrenör Abdulcelil Er Bayram, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

Etiketler : İnegöl Devlet Hastanesi Abdulcelil Er Bayram Kaza yapan araçlar
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