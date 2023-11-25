Bursa'da ortaya çıkan gökkuşağı kendine hayran bıraktı

Bursa'da gün boyu etkili olan yağış sonrası Bursa'nın çeşitli bölgelerinden görülen gökkuşağı, ilgi odağı oldu. Günbatımına yakın ortaya çıkan gökkuşağı, binlerce kişi tarafından sosyal medya hesabında da paylaşım rekoru kırdı. Gökyüzünde oluşan renk cümbüşü, deniz ve dağ manzarasıyla vatandaşların ilgi odağı oldu.