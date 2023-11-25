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Bursa'da ortaya çıkan gökkuşağı kendine hayran bıraktı
25 Kasım 2023 Cumartesi 18:25:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 18:25:00

Bursa'da ortaya çıkan gökkuşağı kendine hayran bıraktı

Kaynak: IHA

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Bursa semalarında oluşan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu. Rengarenk gökyüzü izlenmesi doyulmaz anlar ortaya çıkardı.

Bursa'da gün boyu etkili olan yağış sonrası Bursa'nın çeşitli bölgelerinden görülen gökkuşağı, ilgi odağı oldu. Günbatımına yakın ortaya çıkan gökkuşağı, binlerce kişi tarafından sosyal medya hesabında da paylaşım rekoru kırdı. Gökyüzünde oluşan renk cümbüşü, deniz ve dağ manzarasıyla vatandaşların ilgi odağı oldu.

Etiketler : gökkuşağı manzara Bursa sema renkli gökyüzü
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