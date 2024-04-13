Bursa'da orman yangını
Kaynak: AA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Dağyenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nda başlayan hareketlilik sürüyor.
Yangın, 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı ve 20 personelle yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
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