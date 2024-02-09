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Bursa'da maden ocağı göçtü: 1 ölü
09 Şubat 2024 Cuma 18:25:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 18:25:00

Bursa'da maden ocağı göçtü: 1 ölü

Kaynak: IHA

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen göçükte, 1 kişi hayatını kaybetti.

IHA'da yer verilen habere göre, olay, Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin çalıştığı esnada göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri göçük altından çıkarılan Beytullah Çohadar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çohadar'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Etiketler : maden göçüğü Harmancık maden kazası yaşam kaybı
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