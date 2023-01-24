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24 Ocak 2023 Salı 07:46:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 07:46:00

Bursa'da korkunç olay! “Gel bir konuşalım” dediği kadını, kızının önünde başından vurdu

Kaynak: IHA

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Bursa'da İ.A. isimli şahıs, eğlence mekanında tanıştığı Nurten İnan'ı “Gel bir konuşalım” diyerek kızının önünde başından vurarak öldürdü.

Bursa'da bir şahıs, eğlence mekanında tanıştığı solist kadını "Gel bir konuşalım" diye yanına çağırıp, kadını kızının gözü önünde tabancayla başından vurdu.

Ağır yaralanan kadının kızı ise annesinin başında gözyaşlarına boğuldu.

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. (46) eğlence mekanında tanıştığı Nurten İnan'ı işten çıktığı sırada takip ederek, evinin bulunduğu Çatal Sokak'a gitti. İ.A., kendisiyle görüşmek istemeyen İnan'ı "Gel bir konuşalım" diyerek ikna etti. Daha sonra Nurten İnan, İ.A. ile evinin önünde sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile İnan'ı kızının gözü önünde başından vurdu. Silah seslerini duyan komşuları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ağır yaralı kadına olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden araçla kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalarken, İnan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Etiketler : Gel bir konuşalım Osmangazi ilçesi Bursa
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