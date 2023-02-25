Bursa'da kimyasal madde bulunan varil patladı: 1 ölü
Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kimyasal madde bulunan varilin spiral makinesiyle kesilmesi sırasında meydana gelen patlama sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Akıncılar Mahallesi'nde tarım arazisinde, içinde kimyasal madde bulunan varili spiral makinesiyle kesmeye çalışan Mehmet Evren ve yanındaki Resul M, yaşanan patlama nedeniyle yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Evren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Resul M'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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