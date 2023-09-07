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07 Eylül 2023 Perşembe 07:40:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 07:40:00

Bursa'da gece kulübü girişinde silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Kaynak: IHA

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Bursa'da gece kulübündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O. gece kulübüne girmek istedi. Çalışanlar girmelerine izin vermeyince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E., yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı. Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kavgada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı Gökhan Kılıç'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., olay yerinden yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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