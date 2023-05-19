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19 Mayıs 2023 Cuma 07:57:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 07:57:00

Bursa'da can pazarı: 3 ölü 1 ağır yaralı

Kaynak: IHA

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Bursa'da metro hattının duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü. Can pazarının yaşandığı kazada yaralanan Onur Kapıkıran, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil metro istasyonunun alt geçidine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezi istikametinde seyir halinde olan Mehmet Necip Sinan (36) idaresindeki ve Furkan Şenbağ (29), Hasan Hüseyin Acar(38), Onur Kapıkıran'ın (40) yolcu konumunda bulunduğu 16 TR 935 plakalı otomobil süratle ilerlerken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp Fatih Sultan Mehmet metro istasyonu alt geçidine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayılıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mehmet Necip Sinan, yolcu konumundaki Furkan Şenbağ ve Hasan Hüseyin Acar hayatını kaybetti. Onur Kapıkıran ise ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Etiketler : Bursa yağışlı hava Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi mevkii kaza
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