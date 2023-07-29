Bursa'da atölyede patlama: 2 işçi yaralandı

Mahmudiye Mahallesi Ömer Esin Sokağı'ndaki metal boyama atölyesinde kullanılan kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın şiddetiyle bu iş yeri ve çevresindeki bazı bina ve araçlarda hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler Muhammed Ali Şen ve Talha Çetin, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Büyük hasara yol açan patlamanın ardından ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.