Bursa'da akılalmaz olay! Topladığı çöpleri babasının evinde biriktirdi
Kaynak: AA
Bursa'da 35 yaşındaki kadının topladığı çöpleri evde biriktirmesi ve çevreye kötü kokular yayılması nedeniyle savcılık talimatıyla eve giren ekipler üç kamyon dolusu çöp çıkardı.
Bursa'da, çevre sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 3 kamyon atık malzeme çıkarıldı.
Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Çakmak Sokağı'nda Elif İlkan H'nin (35) yaşadığı apartman dairesinden kötü kokular geldiğini fark eden komşular, durumu Osmangazi Belediyesine bildirdi.
Savcılık kararıyla eve giren belediyenin zabıta ve temizlik personeli, içeride plastik, evsel atık, eski eşya ve tekstil atıklarının istiflendiğini belirledi.
Evin temizlenmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, 3 kamyon atığı evden çıkardı. Daire, temizlik çalışmasının ardından ilaçlandı.
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