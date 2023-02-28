Bursa'da 5 katlı apartmanın çatı katında yangın

Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın sonucu alevleri kontrol altına alan ekipler, diğer katlara sıçramadan yangını söndürdü.