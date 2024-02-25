25 Şubat 2024 Pazar 17:23:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 17:23:00
Bursa'da 3,1 büyüklüğünde deprem
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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