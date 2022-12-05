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05 Aralık 2022 Pazartesi 14:15:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 14:15:00

Bursa'da 2 kişinin öldüğü uçak kazası güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği tek motorlu uçak kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Ovaakça Mahallesi yakınında 1 Aralık'ta tek motorlu uçağın düşme anına ilişkin doğal gaz çevrim santralinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüler, soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Kamera kaydında, hızla alçalan tek motorlu uçağın, kanadının elektrik direklerine çarpmasıyla alev alması ve düşmesi yer aldı.

Bursa'daki Yunuseli Havaalanı'ndan kalkıp Sakarya'nın Pamukova ilçesine inen Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal (54) yönetimindeki Bristell B23LE tipi tek motorlu çok hafif hava aracı (ultralight), yeniden havalanmasının ardından geldiği kentte Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali sahasına düşmüştü. Genel havacılık maksatlı gerçekleştirilen uçuş sırasındaki kazada Köksal ile uçaktaki Burcu Sağlam (22) hayatını kaybetmişti.

Etiketler : bursa uçak kazası güvenlik kamerası
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