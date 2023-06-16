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16 Haziran 2023 Cuma 19:52:00 - Güncelleme:16 Haziran 2023 Cuma 19:52:00

Bursa ve Kayseri'de terör örgütleri PKK/KCK/YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyon: 6 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

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Bursa ve Kayseri'de terör örgütleri PKK/KCK/YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 18'i sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 12 PKK/KCK/YPG şüphelisi ile 12 DEAŞ zanlısı, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 18'i sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 14 Haziran'da terör örgütleri PKK/KCK/YPG ve DEAŞ'a yönelik operasyonda Bursa'da 20, Kayseri'de bir zanlı gözaltına alınmıştı. Daha sonra ekiplerce 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Etiketler : bursa emniyet deaş pkk/ypg
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