Bursa polisi kılıktan kılığa giriyor, suçluya göz açtırmıyor: Simitçi, kahveci, gazozcu

ARKA CEBİNDEN TELEFON ÇALDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği timleri başarılı çalışmalarıyla esnafa ve vatandaşa güven veriyor. Gün boyu çarşı ve pazar gibi kalabalık yerlerde yaya veya simitçilik gibi kılıktan kılığa girerek suç ve suça göz açtırmıyor. Tarihi Kapalı Çarşı'da vatandaşları hedef seçen yankesiciler önceki gün bir vatandaşın arka cebinde bulunan telefonu çaldı. Güven timleri şahsı suç üstü yakaladı.

HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENİLDİ

Diğer bir olay yine insanların kalabalık olduğu yerlerden birinde yaşandı. Bölgede bulunan güven timleri binlerce kişi arasından bir şüphelinin eşkalini ve şüpheli hareketlerini taradı. Çok süre geçmeden şüpheli şahıs kadın vatandaşın kolunda bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı. Bunun üzerine kapkaççı ile güven timleri arasında yaşanan kovalamacada şüpheli, sokakta suçüstü yakalandı. Görüntüler saniye saniye kameralara yansıdı. Güven timleri tarafından 2023 yılında çeşitli suçlardan 541 olaya müdahale edilirken; toplam 984 şüpheli şahıs yakalandı. Alınan tedbirler sayesinde 2024 yılında ise şu ana kadar faili meçhul yankesicilik olayının bulunmadığı öğrenildi.