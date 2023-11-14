Bursa merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Bursa merkezli 3 ilde yapılan DAEŞ operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

DAEŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldı.

Örgüt içerisinde el yapımı patlayıcı (EYP) imalatında görev alan, para dağıtımı faaliyetlerinde bulunan, yaralanan örgüt mensuplarını tedavi eden ve diğer terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen Iraklı 6 şüphelinin Bursa, Ankara ve Mersin'de olduğu tespit edildi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların işlemleri emniyette devam ederken 1 şüphelinin yakalaması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi.