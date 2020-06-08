Bursa merkezli 16 ilde FETÖ şüphelisi 42 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı
Bursa merkezli 16 ilde FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 6'sı muvazzaf asker 42 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Bursa merkezli 16 ilde FETÖ/PDY mensuplarına yönelik yapılan operasyonda, 6’sı muvazzaf asker, 4’ü mahrem imam ve 1'i de emekli asker olmak üzere 42 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensuplarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Bursa merkezli 16 ilde FETÖ/PDY üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 muvazzaf asker, 1 emekli asker, 7 kapatılan askeri okul öğrencisi, 4 mahrem imam, 7 örgüt üyesi ile birlikte 17 Bylock kullanan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız gözaltına alındı
- Bursa merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu
- Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
- Ayasofya için kritik gün! Ayasofya tekrar ibadete açılacak mı?
- Sürpriz gelişme, seçim sistemi değişiyor! Yüzde 5 şartı...
- 13 ilde dev operasyon! 74 kişi hakkında yakalama kararı...