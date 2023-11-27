Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli
Kaynak: AA
Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30 ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) seferi de programdan kaldırıldı.
- Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli
- Muğla'da 12 düzensiz göçmen kurtarıldı
- Rize'de etkili olan şiddetli rüzgarda 8 evin çatısı uçtu
- Milli Savunma Bakanlığı şehit sayısının 3'e yükseldiğini duyurdu
- Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü: 4 asker yaralı
- Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan'da