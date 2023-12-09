VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
34 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi
Aralık ayının yaz rotaları
İstanbul Valisi Gül'den "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı
Bakan Özhaseki: Adıyaman'ı hızla ayağa kaldıracağız
Dışişleri'nden Irak'a başsağlığı mesajı
09 Aralık 2023 Cumartesi 10:53:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 10:53:00

Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamıyor.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 16.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

BUDO'nun saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleştirilemedi.

Etiketler : bursa deniz otobüsleri budo deniz otobüsü seferleri
İlk kez absürt komedide

İlk kez absürt komedide
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
İlk kez AVM sahnesindeler

İlk kez AVM sahnesindeler
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin
Sezen imzalı şarkı

Sezen imzalı şarkı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
‘Avcı'da buluştular

‘Avcı'da buluştular
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX