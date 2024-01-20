Bursa Deniz Otobüslerinde 6 sefer iptali
Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.
- "Kavala ve Demirtaş davalarına AİHM siyasi bakıyor"
- Kırmızı bültenle aranan Kazakistan vatandaşı İzmir'de yakalandı
- Sözleşmeli er başvuruları başladı
- Yeminli mali müşavirlik sınavları 4-13 Mayıs'ta yapılacak
- Bursa Deniz Otobüslerinde 6 sefer iptali
- "Kalkan-8" operasyonlarında 37 göçmen kaçakçısı yakalandı