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Bursa Deniz Otobüslerinde 6 sefer iptali
20 Ocak 2024 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2024 Cumartesi 10:00:00

Bursa Deniz Otobüslerinde 6 sefer iptali

Kaynak: AA

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Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Etiketler : bursa istanbul deniz otobüsü sefer
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