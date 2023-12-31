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31 Aralık 2023 Pazar 00:02:00 - Güncelleme:31 Aralık 2023 Pazar 00:02:00

Bursa 3.4 ile sallandı

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AFAD, merkez üssü Bursa'nın Gürsu ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Etiketler : deprem Bursa Gürsu
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