Burdur'un Karamanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 14 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Burdur'un Karamanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 14 kişi yaralandı.
Yaşar Canyıldıran idaresindeki 15 ABT 826 plakalı tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, Karamanlı-Yeşilova yolu Bağlıorman mevkisinde, Fahri Tolga Savaş yönetimindeki 34 GDY 199 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerle minibüsteki 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Savaş ile işçilerden Cemile Salan, Fatma Topuz ve Aliye Bağırgan, müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.
İşçilerden Cemile Salan'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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