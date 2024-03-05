Burdur'da üzerine ağaç devrilen belediye başkan adayı ve oğlu ağır yaralandı

Olay bugün öğle saatlerinde Özgür Mahallesi Oto Tamirciler Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları çerçevesinde birtakım ziyaretler için sokağa çıkan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adnan ve Taha Ersan itfaiye ekipleri tarafından ağacın altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan Adnan Ersan ve oğlu Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adnan Ersan'ın ayağında kırık olduğu öğrenilirken, Taha Ersan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.