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Burdur'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı
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23 Kasım 2023 Perşembe 16:34:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 16:34:00

Burdur'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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Burdur'da hırsızlık, kasten yaralama, tehdit gibi çeşitli suçlardan gözaltına alınan 31 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün il genelinde suçun önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Polis ekiplerince kentte 10-17 Kasım'da yapılan asayiş çalışmasında 89 olayın aydınlatıldığı, toplamda 98 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

"Hırsızlık, kasten yaralama, tehdit" gibi çeşitli suçlardan hakkında aranma kaydı bulunan 31 şüphelinin belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındığı aktarıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 31 şüpheliden 18'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 13'ü serbest bırakıldı.

Etiketler : hırsızlık kasten yaralama tehdit BURDUR YAKALAMA
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