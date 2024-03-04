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Burdur'da 3,5'lik deprem! AFAD duyurdu
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04 Mart 2024 Pazartesi 02:10:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 02:10:00

Burdur'da 3,5'lik deprem! AFAD duyurdu

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Burdur'un Çavdır ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : afad burdur deprem
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