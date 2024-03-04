04 Mart 2024 Pazartesi 02:10:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 02:10:00
Burdur'da 3,5'lik deprem! AFAD duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Burdur'un Çavdır ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Çavdır (Burdur)
Tarih:2024-03-04
Saat:01:46:29 TSİ
Enlem:36.98556 N
Boylam:29.7575 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/VOwFpEeOwF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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