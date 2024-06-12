Burçlar eşya olsaydı sen ne olurdun? Aslanlar avize Akrepler…

Burçlar eşya olsaydı sen ne olurdun? Aslanlar avize Akrepler…

Burcunuz bir eşya olsaydı ne olurdu hiç düşündünüz mü? 12 burcun özelliklerine haberimizde yer verdik. Bilinenlerin aksine, işte burçların gizlediği o özellikler ve benzettiğimiz eşyalar...

Aslan: Assolist aslan burçları için taşlı tuşlu bir şey seçeceğimizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Daha da taşlı tuşlu olmaları gerektikleri için aslan burçları eşya olsaydı kocaman bir avize olurdu. Işığıyla aydınlatmaları, lider ruhu, yaratıcı zekâsı ile gösterişli bir avize olurdu. Hadi yine iyisiniz aslanlar, floresan da olabilirdiniz...

Koç: Hareketli koç burçlarının ne laflarına ne hareketlerine yetişme imkânımız olmadığı için vantilatörün pervanesi olurlardı... Kaos şantaj ve montajdan beslenen koç burçlarını çok hafife almayın. Sevdiklerine pervane olduklarından diyoruz...

Yay: Burçların en bilgini yay bir eşya olsaydı yaz lastiği olurdu. Kışı seven yayları tenzih etmiyoruz, yaz olsun gezelim tozalım derler. Issız bir adada yemeksiz ve susuz bırakılsalar ''Sıradaki ada rotamız ne'' derler. Ah yaylar ah...

Yengeç: Yengeçlerin aşırı duygusallıklarından yola çıkarak ''mendil olurlar'' şakası yapacağımızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Değişik evcimen ruhları, ben senin annenin pozlarıyla iğne iplik olurlardı. Yeni şeylere para vermeyi sevmiyorsunuz. Bu da sır değil sevgili yengeçler... Her burca bir eşya bana neden iki eşya düştü diye düşünmeyin, bu da düşünün diyeydi...

Balık: Bayık bakınca, sessiz sakin durunca tehlikesiz gözüktüğünü düşünen balıklar... Etrafında olan olayları dinlemeyi ve izlemeye bayılan balıkları dürbün yapmak istedik... Rahat rahat izleyin, biz çıkarız...

Akrep: Akrep burçlarının karanlık ve intikamcı yanından esinlenerek ses kaydı cihazı olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Evinizde her eşyanın garanti belgesi ve fişi olduğunu açık açık konuşmamızın zamanı gelmedi mi? Ekran kaydımızı almadan kaçalım...

İkizler: İkizlerin değişen yaşam tarzı ve huylarından çift taraflı mont şakası yapmamız bekleniyor olabilir. Aşırı sıkılgan hallerinden esinlenerek katı meyve sıkacağı tam onlara benziyor. Her şeyden sıkılan ikizler, bunları okurken de inanılmaz sıkıldığını yemin edebiliriz ama kanıtlayamayız.

Kova: Kova zaten bir eşya dememiz yok mu... Aslan burçlarına egolu diyenlere müjde! Kova Aslanlara ego konusunda büyük fark atıyor. Neyse ki sizi bugün kovaya sap yapasımız geldi... Bir baltaya sap olamadın diyenlere haber verin...

Terazi: Adil ve adaletli olma ayağına her masaya oturan terazileri baharatlık yapmak istedik. Tadınız tuzunuz olduğundan değil, karabiber de tuzlukta eşit boyda... Hadi yine iyisiniz adalet atağı geçirmeyin istedik...

Başak: Her şeye salça olma özellikleri, salçayı bile eleştirme yetenekleriyle öne çıkan o malum burç... İnsanların hayatını düzene sokmayı sevip kendi hayatınızı yoluna koyamıyorsunuz. Anımsatan tek şey sarı bez oluyor. Sarı bez kirlidir, yoldaştır ama her yeri temizler...

Oğlak: Oğlağın para hırsı ve para sevgisini ters köşeye atarak para lastiği olduklarını söyleyecektik ki, neyse ki bugün iyi günümüzdeyiz. Para sayma makinesi olsunlar...

Boğa: Hareket etmekte zorlanan Boğa burçları bir eşya olsaydı kırmızı kumaş parçası olurdu. Belki hareket edersiniz diye... Neyse ki hayallerimizde güzelsiniz...



