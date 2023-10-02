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02 Ekim 2023 Pazartesi 18:06:00 - Güncelleme:02 Ekim 2023 Pazartesi 18:06:00

Bunu da yaptılar: Ermeniler Azeri camisini ahır olarak kullanmış!

Kaynak: AA

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Karabağ'da bir caminin Ermenilerce ahır olarak kullanıldığı ortaya çıktı

Karabağ'da Azerbaycanlılara ait bir caminin Ermenilerce ahır olarak kullanıldığı tespit edildi.

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, antiterör operasyonu sonrasında Azerbaycan'ın kontrolüne geçen Malıbeyli köyündeki caminin ahır olarak kullanıldığının ortaya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, caminin 1992'de Ermenilerce yakıldığı, minaresinin yıkıldığı, kalan kısmının da işgal süresince ahır olarak kullanıldığı kaydedildi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında da bölgedeki birçok caminin ahır olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Etiketler : karabağ azerbaycan camii ahır
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