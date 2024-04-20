Gölcük Tabiat Parkı'na 2018'de 25 bungalov ev yapıldı. Bungalovların doğayı tahrip edeceği gerekçesiyle açılan davada Danıştay projenin iptal kararını bozdu, bungalovların kiralama hakkı da belediyeye geçti. Bungalovların 17 yıllığına kiralanması için hazırlanan gündem maddesi CHP'li Bolu Belediyesi meclis toplantısında görüşülecekti. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan'ın da olduğu Gölcük Platformu üyeleri, toplantı öncesinde belediyeyi protesto etti.

BEN DE PROTESTO EDİYORUM

Özcan'dan eşini görünce "Ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam eve geç geleceğim" dedi. Protestonun ardından Belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle bungalovların kiralama konusu geri çekildi.