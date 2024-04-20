VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
43 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve fırtına geliyor
Tüketiciyi aldatan reklamlar dolayısıyla bu yıl 94,1 milyon lira ceza kesildi
Emine Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı'nın eşi Oluremi Tinubu'yla görüştü
Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kumpas zanlısına ödül gibi görev
Ankara, Kırıkkale ve Tekirdağ'daki bazı yatırımlara "proje bazlı devlet yardımı" verilecek
20 Nisan 2024 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:20 Nisan 2024 Cumartesi 10:00:00

Bungalova Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi de karşı

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

Gölcük Tabiat Parkı'na 2018'de yapılan 25 bungalov evin kiralama hakkı CHP'li Bolu Belediyesi'ne geçti. Bungalovların 17 yıllığına kiralanması için hazırlanan gündem maddesi Bolu Belediyesi meclis toplantısında görüşülecekti. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan'ın da olduğu Gölcük Platformu üyeleri, belediyeyi protesto etti.

Gölcük Tabiat Parkı'na 2018'de 25 bungalov ev yapıldı. Bungalovların doğayı tahrip edeceği gerekçesiyle açılan davada Danıştay projenin iptal kararını bozdu, bungalovların kiralama hakkı da belediyeye geçti. Bungalovların 17 yıllığına kiralanması için hazırlanan gündem maddesi CHP'li Bolu Belediyesi meclis toplantısında görüşülecekti. Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan'ın da olduğu Gölcük Platformu üyeleri, toplantı öncesinde belediyeyi protesto etti.

BEN DE PROTESTO EDİYORUM

Özcan'dan eşini görünce "Ben de seni protesto ediyorum. Bu akşam eve geç geleceğim" dedi. Protestonun ardından Belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle bungalovların kiralama konusu geri çekildi.

Etiketler : tanju özcan bungalov bolu belediyesi
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu

Ufuk Çakır annesinin ‘Yas'ını tuttu
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX