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19 Aralık 2023 Salı 15:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 15:00:00

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu treninde 33 piton ele geçirildi

Kaynak: AA

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Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen yolcu trenin bir kompartımanında 2'si ölü 33 piton ele geçirildi.

Kapıkule Gar Gümrüğü'ne gelen Bosfor yolcu treninin görevlilerce kontrol edilmesi sırasında bir kompartımandaki yatağın altında her biri fileye konmuş ve kabanla gizlenmiş 2'si ölü piton cinsi 33 yılan bulundu.

Olaya ilişkin Türk vatandaşı bir zanlı gözaltına alındı.

Kapıkule Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli yılanları Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

Yılanları getiren zanlıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğünce 26 bin 390 lira ceza uygulandı.

Etiketler : bulgaristan türkiye yolcu treni piton
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