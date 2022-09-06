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06 Eylül 2022 Salı 01:05:00 - Güncelleme:06 Eylül 2022 Salı 01:06:00

Bulgaristan'da yakalanan Göktaş'ın Türkiye'ye iadesi ile ilgili dava görüldü

Kaynak: AA

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Bulgaristan'da yakalanan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın Türkiye ye iadesi ile ilgili dava görüldü.

Ülkenin güneydoğusundaki Hasköy kentindeki Hasköy Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, Mustafa Levent Göktaş polis eşliğinde getirildi.

Savcılık, interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Göktaş'ın "geçici olarak 40 günlüğüne gözaltına alınması" talebinde bulundu.

Göktaş'ın avukatı İvan İvanov, yaptığı açıklamada, Göktaş'ın Türkiye'de "siyasi suçlu olarak arandığını" ve bu nedenle kaçak yollardan Bulgaristan'a giriş yaptığını anlattı.

İvanov, "Yeşil pasaport sahibi olarak vizesiz istediği ülkeye gidebilen müvekkilim, Türkiye'de siyasi nedenlerden ötürü aradığını öğrenince Bulgaristan'a geçerek buradan siyasi ve insani sığınma hakkı talebinde bulunmaya karar vermiş" sözlerini kullandı.

Hasköy Bölge Mahkemesi, savcılık gözaltı talebiyle ilgili kararını daha sonra açıklayacak.

Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalanmıştı.

Etiketler : Mustafa Levent Göktaş Hablemitoğlu Levent Göktaş
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