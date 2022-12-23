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23 Aralık 2022 Cuma 14:45:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 14:45:00

Bulgaristan: Bir milyar metreküplük LNG kapasitesi için Türkiye ile müzakereler sürüyor

Kaynak: AA

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Bulgaristan Enerji Bakanı Hristov, Türkiye'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinden 1 milyar metreküplük kapasite kullanmak için müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, gazetecilere yaptığı açıklamada, LNG satın almakta sıkıntı yaşamadıklarını ancak bunların boşaltılabileceği alan konusunda problem yaşadıklarını ifade etti.

Yunanistan'da bulunan Revithoussa LNG Terminali'ni kullandıklarını belirten Hristov, "Bu terminal çok meşgul. Dedeağaç'ta yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) için anlaşmamız da 2024'te başlıyor. Yine de ekstra bir milyar metreküplük kapasiteye ihtiyacımız var. Türkiye'deki LNG terminallerinden yılda bir milyar metreküplük kapasite rezerve etmek ve gazın BOTAŞ şebekesinden sınırımıza geçmesi için görüşmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Hristov, Türkiye'deki herhangi bir terminali kullanabileceklerine dikkati çekerek, arz güvenliği için farklı LNG tedarikçileriyle de anlaşmalar imzalanacağını sözlerine ekledi.

Bulgaristan'ın yıllık doğal gaz tüketimi yaklaşık 3,5 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor.

Etiketler : bulgaristan enerji türkiye lng
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