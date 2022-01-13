Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyaretindeki görüntüleri tepki çekmişti... Milli Savunma Bakanlığı inceleme başlattı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın, Anıtkabir ziyareti sırasında şarkıcı Bülent Ersoy'a üniformalı subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Bülent Ersoy, önceki gün, Ankara'da vereceği konser öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Ersoy'a, üniformalı subayın, yağmurdan korunması için şemsiye tutarak eşlik ettiği görüldü. Bu sırada çekilen fotoğraflar ise sosyal medyada tepki çekti.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanlığı, fotoğraflar üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.