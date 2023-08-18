Bükemedikleri eli sonunda öptüler... FETÖ hamisi Barkey: Türkiye ile işbirliği ABD için tek seçenek

ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin dönüşümüyle ilgili övgü dolu bir analiz yayımlandı. Analiz kadar analizi yazan kişinin Henri Barkey olması da dikkat çekti. Her fırsatta FETÖ hamiliği yapan ve 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Büyükada'da bulunan eski CIA danışmanı Henri Barkey, dergideki yazısında Ankara'nın jeopolitik ve askeri önemine vurgu yaptı ve ABD'nin Türkiye konusundaki tek seçeneğinin yakın çalışmak olduğunu ifade etti.

Barkey "Jeopolitik ve askeri önemi ve ekonomik potansiyeli sayesinde Türkiye paha biçilmez bir müttefik" diyerek, Türkiye'nin son dönemde sahip olduğu küresel ağırlığa vurgu yaptı. Analizde, Washington'ın küresel stratejik hedeflerine ulaşmak için Ankara ile işbirliği yapması gerektiği belirtildi.

SIRADAN BİR LİDER DEĞİL

Başkan Erdoğan için 'sıradan bir lider değil' ifadelerini kullanan Barkey, Erdoğan'ın iktidarda olduğu 20 yılda Türkiye'yi dönüştürdüğünü yazdı. ABD'nin anlaşmazlığı ağırlaştırmak istemediği için Türkiye'ye karşı çıkmaktan çekindiğini ifade eden Barkey "Washington, Erdoğan ile yüzleşmek zorunda kalmaya devam edecek" dedi.