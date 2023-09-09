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09 Eylül 2023 Cumartesi 08:10:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 08:10:00

Bükemediği bilek yok

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Giresun'da Bulancak Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisiyken bilek güreşi müsabakalarını meraklı gözlerle izleyen Deva Dübüş'ü öğretmenleri bu spora yönlendirdi.

Giresun'da Bulancak Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisiyken bilek güreşi müsabakalarını meraklı gözlerle izleyen Deva Dübüş'ü öğretmenleri bu spora yönlendirdi. Öğretmeninin isteği üzerine üst sınıflardaki öğrencilerle yaptığı yarışları kazanarak bilek güreşine başlayan Deva, üç senede Türkiye, Avrupa, ardından da dünya şampiyonu olmayı başardı.

Etiketler : Giresun Bulancak Atatürk Ortaokulu bilek güreşi öğrenci müsabaka
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