Bükemediği bilek yok

Giresun'da Bulancak Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisiyken bilek güreşi müsabakalarını meraklı gözlerle izleyen Deva Dübüş'ü öğretmenleri bu spora yönlendirdi. Öğretmeninin isteği üzerine üst sınıflardaki öğrencilerle yaptığı yarışları kazanarak bilek güreşine başlayan Deva, üç senede Türkiye, Avrupa, ardından da dünya şampiyonu olmayı başardı.

