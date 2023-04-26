Başkan Erdoğan'ın bugünkü programları iptal

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26 Nisan 2023 Çarşamba 11:41:00 - Güncelleme:26 Nisan 2023 Çarşamba 11:41:00

Bugünkü programları iptal oldu! Başkan Erdoğan: Doktorlarımızın tavsiyesiyle istirahat edeceğim

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. "Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim" sözlerini kullanan Başkan Erdoğan, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına katılmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Yoğun mesaim sebebiyle yayın esnasında geçirdiğim küçük rahatsızlıktan ötürü geçmiş olsun dileklerini ileten, dualarını eksik etmeyen necip milletimin her bir ferdine, her bir kardeşime çok çok teşekkür ediyorum.

Bugün doktorlarımızın tavsiyesiyle evde istirahat edeceğim. Kırıkkaleli, Yozgatlı ve Sivaslı kardeşlerimle ne yazık ki bugün bir araya gelemeyeceğiz. Hepsinden haklarını helal etmelerini rica ediyorum.

Bizi temsilen Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay iştirak edecektir.

Allah'ın izniyle yarından itibaren programımıza devam edeceğiz. Aziz milletimizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için çalışmayı sürdüreceğiz.

Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma sağlık, huzur ve afiyet diliyorum."

Etiketler : recep tayyip erdoğan istirahat türkiye yüzyılı
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