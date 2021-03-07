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07 Mart 2021 Pazar 12:57:00 - Güncelleme:07 Mart 2021 Pazar 12:57:00

Bugüne kadarki en uzun menzilli atış! Yerli SİHA'dan MAM-L füzesiyle tam isabet

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Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atışın yapıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nda SİHA'dan MAM-L füzesi ile bugüne kadarki en uzun menzilli atış da yapıldı. Deniz Kuvvetlerimizin envanterindeki TB-2 SİHA'dan, millî imkânlarla geliştirilen/üretilen lazer güdümlü MAM-L füzesi ile Doğu Akdeniz'deki suüstü hedefi tam isabetle vuruldu" denildi.

Etiketler : mam l füzesi siha mavi vatan
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