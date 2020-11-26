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26 Kasım 2020 Perşembe 07:49:00 - Güncelleme:26 Kasım 2020 Perşembe 07:49:00

Bugün seçim olsa... İşte son anket sonuçları

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GENAR Araştırma Kasım ayında yaptığı anket sonuçlarını açıkladı. "Bu pazar seçim olsa" sorusunun yöneltildiği anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu % 53 oldu.

Kamuoyu araştırma şirketi GENAR ülke gündemi Kasım ayı siyasi araştırma sonuçlarını açıkladı.

Bu Pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz sorusuna verilen cevaplara göre oranlar:

% 42.1 AK PARTİ

% 22.8 CHP

% 10.3 MHP

% 10.1 İYİ PARTİ

% 9.7 HDP

% 1.7 SAADET PARTİSİ

% 1.0 DEVA PARTİSİ

% 0.6 GELECEK PARTİSİ

% 0.6 BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

% 1.1 DİĞER

şeklinde anket sonucuna yansıdı.

İŞTE SON ANKET SONUÇLARI

Araştırma ve danışmanlık şirketi GENAR Türkiye siyasi gündem araştırması yaptı.

Akşam'ın haberine göre, Araştırmada 18 yaş üzeri baz alınarak ülkenin nüfüs dağılımı gözetildi ve görüşmelerde seçmen profilini temsil etmesi amacıyla Kota Örnekleme Yöntemi kullanıldı.

Yüz yüze tekniğinin kullanıldığı ankette Türkiye genelinde 31 ilde 300 kişi ile görüşüldü. Anket sonucunda görüşülen kişilerin cinsiyet, eğitim durumu ve meslek dağılımı bilgilerine yer verildi.

"Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette oy dağılımı sonucunda AK Parti, MHP ve BBP'nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı'nın oyu % 53'ü buldu. 

Öte yandan koronavirüs salgını gündemine ilişkin soruların da yöneltildiği ankette Türkiye'nin koronavirüs aşısı geliştirebiliceğine inananların oranı %78.8 çıkarken Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarının başarısına güven oranı da %72.9 olarak yansıdı.

Etiketler : seçim türkiye ak parti chp ip mhp
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