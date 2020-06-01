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01 Haziran 2020 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:01 Haziran 2020 Pazartesi 10:47:00

Bugün kapıları açılıyor! Hazırlıklar tamamlandı

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KORONAVİRÜS nedeniyle bir süredir kapalı olan Kapalıçarşı, bugün kapılarını açıyor. Açılış töreni öncesi esnaf çarşıya gelerek son hazırlıklarını tamamladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 24 Mart'ta müşteri giriş çıkışına tamamen kapatılan Kapalıçarşı, bugün yeniden açılıyor.

Çarşının açılışı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın katılımıyla saat 10.00'da gerçekleşecek. Açılış öncesi dükkanlarına gelen esnaf heyecanlı olduğunu belirtirken, bazıları bugün kalabalığın az olacağını bazıları ise çok olacağı söylüyor.

"MERAK İÇİN GELENLER OLUR AMA FAZLA KALABALIK OLMAZ"

Kapalıçarşı'da kuyumcu olan Samet Zor, "İyi oldu açılması, ufak ufak normalleşmeye başlaması. Kapalıçarşı'da kuyumcuyum ben. Geçen süreçte herhangi bir problem olmadı. Yine işimize maskeli, eldivenli bir şekilde devam ettik" dedi.

Kuyumcu Serkan Çağman ise, "Çok mutluyuz, yaklaşık 2 buçuk aydır çarşı kapalı, hiçbir şekilde gelmedik. İşimiz gücümüz yarım kaldı. İnşallah tekrar böyle bir şey yaşamayız, mutluyuz. Bugün mutlaka kalabalık olur" diye konuştu.

Kuyumcu Özcan Şemiloğlu, "Vallahi çok heyecanlıyız, 2 buçuk aydır hep evdeydik zaten. Birkaç defa dışarı çıktık, o da kontrollü şekilde. 2 buçuk aydan sonra ilk defa çarşıya geliyoruz ama yine dikkat edeceğiz, maskelerimizi takacağız, dezenfektan kullanacağız. Bugün herkes temizliğe gelir. Merak için gelenler olur ama fazla kalabalık olmaz. Uçak seferleri açıldıktan sonra başlar kalabalık. Müşteri az olur, ancak dövizcilerde iş olur" dedi.

ESNAFIN SON HAZIRLIKLAR

Dükkanlarına giren esnaf da son hazırlıklarını tamamladı. Kuyumcu dükkanlarında altınlar parlatılıp vitrinlere dizildi, baharat dükkanlarında da boş raflar yeniden dolduruldu. Süs eşyalarının dizildiği raflar ise çarşının renkli görüntülerini yeniden ortaya çıkardı. Çarşının sokaklarında esnafın oluşturduğu kalabalık dikkat çekti.

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