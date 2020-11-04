  • BIST
    1174.68
  • Dolar
    8,4647
  • Euro
    10,0229
  • Altın
    524,6440
İstanbul
14 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Süt fabrikasındaki rezaletle ilgili bakanlık düğmeye bastı
Bahçeli'den CHP'ye İzmir depremi tepkisi: Oyunu bozulmuştur
Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme! İnsan üzerinde denendi
Yunanistan bir kez daha karantinaya giriyor
Fransız malına boykot işe yaradı... Macron'dan flaş hamle
Başkan Erdoğan'dan flaş İzmir açıklaması
Milli gururumuz TB2 SİHA, yeni imajıyla büyük beğeni aldı
Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü
Sosyal medya Hazal Türesan'ın pozlarını konuşuyor
Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün başlıyor
Sağlık Bakanı vekilleri azarladı: Terk edin burayı
Marmara Denizi'nde İstanbul'u sallayan deprem
Fransız Macron'un ifade özgürlüğü de bu kadar olur!
Hakkari'den acı haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi
Koronavirüs kısıtlamaları başladı!
İngiltere'de karantina dönemi başlıyor
Burkina Faso'da silahlı saldırı: 8 ölü
Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya girdi
Dışişleri'nden Fransa'nın 'Bozkurtlar' hareketi kararına tepki
ABD Başkanlık seçimlerini kim kazandı?
'Geleceğe nefes' rekor kıracak
Fuat Oktay'dan Hakkari'de şehit olan işçi için başsağlığı mesajı
Tüm zamanların en çok izleneni Baby Shark
Esra Bilgiç'ten hayrete düşüren açıklama
04 Kasım 2020 Çarşamba 09:51:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 15:15:00

Bugün burçları neler bekliyor? 5 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumları

ABONE OL

Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 5 Kasım 2020 Perşembe günlük burç yorumları: Kova yaşadığı hayal kırıklıkları rafa kalkmak üzere, Oğlak ailesinde güzel gelişmeler yaşanması söz konusu, Terazi sürpriz karşılaşmalar fazlasıyla mutlu edebilir, İkizler kalbi boş olanlar hayatının aşkını tanıyabilir.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Bugün yakın arkadaşlarınızın ikinci yüzünü gördiğünüzü düşünerek güne başlayabilirsiniz. Farkettiğiniz şeyler için akışta kalmayı seçebilirsiniz. Bazen tepki vermemek ve geleni olduğu gibi kabul edip, kendi yolumuzda yürümek en iyisidir. Siz en iyisi bugün sevdiğiniz kişiye yönelin.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Umulmadık vereceğiniz tepkiler, çok yakınınızdaki kadınları kırabilir. Sağlığınıza oldukça dikkat etmelisiniz. Ev arayışında olanlar bugün karşılarına aniden çıkabilecek ve içlerine sinebilecek yeni bir ev bulabilirler. Gökyüzünün bu kombinasyonunda sıcacık bir yuvanız var ise yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeniz evinizin içindeki huzuru arttırmanıza vesile olacak türden.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Bugün çocuğunuzun uzunca zamandır fark edemediğiniz bir derdi ile uğraşırken kendinizi bulabilirsiniz. İş hayatınızdaki yoğunluğunuz sonucunda ona veremediğiniz değeri bugün daha da derinden hissettirmek isteyeceksiniz. Kalbi boş olan İkizler burcu, güne aşka niyet ederek başlayabilir. Güzel günler yakında.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

İlahi anlamda büyük destekler ve sürprizler göreceğiniz bir gündesiniz. Bugünün enerjisini arttırmak için yardıma ihtiyacı olan kişilere desteklerinizi esirgemeyin. Ruhsal manada sizi çok yoran kişilerin yavaş yavaş hayatınızdan çıktığını farketmenin huzurunu yaşayacaksınız.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Ruhsal manada içinize çekileceğiniz bir gün. Dua ve şükür enerjisinde kalırsanız önümüzdeki günlerde yaşayacağınız pek çok problemin içinden çok rahat kurtulabilirsiniz. Çalışma ortamınızdaki dengesizlikler yüzünden gireceğiniz riskli adımlar sizi ciddi manada yoracak. Biraz kendinize odaklanmalısınız.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Bugün kalabalıklar içindeki arkadaşlarınızdan gelen haberlerle birlikte çok mutlu olacaksınız. Uzunca zamandır kabuğunuza çekildiğiniz döngüyü kırma vakti geldi. Kalbi boş olanlar için bugün aşkını itirafta bulunan bir eş adayı kapıyı çalabilir, hazırlı olmalısınız.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Sevdiğiniz kişinin ailesinden göreceğiniz destek sizi çok mutlu edecek. Kalbi eski aşklar için atan Teraziler bugün umulmadık karşılaşmalara hazırlıklı olsunlar. Gelen haberler karşısında mutluluğu yakalarken ilahi bir yardımın onlarla olduğunu farkederek çok mutlu olacaklar.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün ilahi yardımların size akmasını istiyorsanız güne yardım ederek başlamanızı önerebilirim. Yaptığınız işlerle ilgili çevrenizdeki kişilerden gelecek destekler yüzünüzü güldürecek. Özverili çalışmalarınız karşılığında finansal konularda rahatlayacağınız yeni projeler size verilebilir. Kalbi boş olanlar için tek başına kalmanın sonuna geldiğimiz günlerdeyiz, azıcık sabır.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Ruhsal manada daha rahat olacağınız güzel bir gün. Çevrenizdeki pek çok kişi ile yaşadığınız ani gelişen problemleri, sevdiğiniz kişinin vereceği destek ile çözeceksiniz. Gönül ilişkisine adım atmak isteyenler sürpriz beraberliklere başlayabilir ama yaşadıkları aşkı pek gözler önünde tutmayı tercih etmeyecekler.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Bugün iş hayatınızda umulmadık kısmetler alacaksınız. Elinize geçecek ufak paralar ile yardımlar yapmanız size ilerleyen süreçlerde büyük katkıları olacak türden. Sevgilinizin her ne olursa olsun size vereceği destekten dolayı oldukça mutlusunuz. Çocuklarınızın hayatında oluşan güzellikler sizi çok mutlu edecek.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Elinize geçen paraları değerlendirmek için acele etmemelisiniz. Uzunca süredir aşk ve ilişkilerdeki yaşadığınız hayal kırıklıklarını rafa kaldıracak belki de eski yaralarınızı unutturacak enerjilerde olacaksınız. Size değer veren dost ve arkadaşlıkların içinde bulunmanız ruhunuza iyi gelecek.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Aşk ve ilişkilerde kalbinizi kıran pek çok kişinin sizi aradığı bir gün olabilir. Kırılan hayallerinizin yerine yenilerinin inşa olacağı, kalbinizdeki umutlarınızın yeşereceği bir gün. Eski olan ne varsa eskide kaldı, şimdi yenisini inşa etme zamanı. Kendinize iyileşmek için zaman vermelisiniz.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

Etiketler : Bugün burçları neler bekliyor 5 Kasım 2020 burç yorumları Perşembe günlük burç yorumları günlük burç yorumları burç yorumları
Beyaz bir sayfa

Beyaz bir sayfa
Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı belgelendi!

Dilara Aksüyek ve Onur Bay aşkı belgelendi!
Her parçaya klip çekmeyi düşünüyorum

Her parçaya klip çekmeyi düşünüyorum
Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili

Öğretmen dizisi final yapan İlker Kaleli'den yeni proje öncesi Kaş tatili
Nişanlandılar!

Nişanlandılar!
Bu kadarına pes! Virüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı

Bu kadarına pes! Virüs dinlemeyen Şeyma Subaşı Cadılar Bayramı'nı da atlamadı
Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti!

Kendall Jenner'a benzerliği ile dikkat çekti!
Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını hem çaldı hem söyledi

Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını hem çaldı hem söyledi
Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak

Meleklerin Aşkı dizisi İsrail'de yayımlanacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER