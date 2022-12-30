Bugün burçları neler bekliyor? 30 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? İşte, Uzman Astrolog Aşkın Şengün'den 30 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları...
KOÇ BURCU
Koç burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro hareketine başlaması sebebiyle kariyer alanındaki iletişim şekline dikkat etmesi gerekecektir. Aynı zamanda bugün duygusal açıdan zorlayıcı koşullar olabilir.
BOĞA BURCU
Boğa burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro hareketine başlaması nedeniyle düşüncelerini ve görüşlerini ifade tarzına dikkat etmeye başlaması gerekir. İçsel ve ruhsal açıdan da huzursuz bir gün olabilir.
İkizler burcu için bugün özellikle yöneticiniz Merkür oğlak burcunda retro harekete başlama sebebi ile ortaklaşa maddi konularda iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamanız iyi olacaktır. Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında duygusal açıdan huzursuz bir gün olabilir.
YENGEÇ BURCU
Yengeç burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle ilişkiler evlilik ve ortaklık alanlarında iletişim sorunlarına özen göstermelisiniz. Aynı zamanda kariyer hayatında huzursuz bir gün olabilir.
ASLAN BURCU
Aslan burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro hareketi başlaması nedeniyle iş hayatı ve gündelik hayatta iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamanız gerekir. Aynı zamanda bugün uzakta olan insanlarla ilişkilerde huzursuz bir gün olabilir.
BAŞAK BURCU
Başak burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerde iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamalısınız. Aynı zamanda ortaklaşa maddi konularda huzursuz bir gün olabilir.
TERAZİ BURCU
Terazi burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle ev ve aile hayatında olan ilişkilerde iletişim dikkat etmeye başlamalısınız. Aynı zamanda ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar hayatında huzursuz bir gün olabilir.
AKREP BURCU
Akrep burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle yakın çevre, kardeş, akraba alanında iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamalısınız. Aynı zamanda gündelik hayat ve iş hayatında huzursuz bir gün olabilir.
YAY BURCU
Yay burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle parasal ve maddi olaylarda işler ters gitmeye başlayabilir. Aynı zamanda aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerde huzursuz bir gün olabilir.
OĞLAK BURCU
Oğlak burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle hayatın genel anlamında iletişim şekline dikkat etmeye başlamalısınız. Aynı zamanda bugün aile hayatında huzursuz bir gün olabilir.
KOVA BURCU
Kova burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle içsel ve ruhsal alanda huzursuz günler olacaktır. Aynı zamanda yakın çevre, kardeşler alanında huzursuz bir gün de yaşanabilir.
BALIK BURCU
Balık burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamak iyi olacaktır. Aynı zamanda parasal ve maddi alanda huzursuz bir gün olabilir.
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