Bugün burçları neler bekliyor? 30 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları

KOÇ BURCU



Koç burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro hareketine başlaması sebebiyle kariyer alanındaki iletişim şekline dikkat etmesi gerekecektir. Aynı zamanda bugün duygusal açıdan zorlayıcı koşullar olabilir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro hareketine başlaması nedeniyle düşüncelerini ve görüşlerini ifade tarzına dikkat etmeye başlaması gerekir. İçsel ve ruhsal açıdan da huzursuz bir gün olabilir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle yöneticiniz Merkür oğlak burcunda retro harekete başlama sebebi ile ortaklaşa maddi konularda iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamanız iyi olacaktır. Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında duygusal açıdan huzursuz bir gün olabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle ilişkiler evlilik ve ortaklık alanlarında iletişim sorunlarına özen göstermelisiniz. Aynı zamanda kariyer hayatında huzursuz bir gün olabilir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro hareketi başlaması nedeniyle iş hayatı ve gündelik hayatta iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamanız gerekir. Aynı zamanda bugün uzakta olan insanlarla ilişkilerde huzursuz bir gün olabilir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerde iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamalısınız. Aynı zamanda ortaklaşa maddi konularda huzursuz bir gün olabilir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle ev ve aile hayatında olan ilişkilerde iletişim dikkat etmeye başlamalısınız. Aynı zamanda ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar hayatında huzursuz bir gün olabilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle yakın çevre, kardeş, akraba alanında iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamalısınız. Aynı zamanda gündelik hayat ve iş hayatında huzursuz bir gün olabilir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle parasal ve maddi olaylarda işler ters gitmeye başlayabilir. Aynı zamanda aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerde huzursuz bir gün olabilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle Merkür oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle hayatın genel anlamında iletişim şekline dikkat etmeye başlamalısınız. Aynı zamanda bugün aile hayatında huzursuz bir gün olabilir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle içsel ve ruhsal alanda huzursuz günler olacaktır. Aynı zamanda yakın çevre, kardeşler alanında huzursuz bir gün de yaşanabilir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle Merkür Oğlak burcunda retro harekete başlaması nedeniyle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında iletişim sorunlarına dikkat etmeye başlamak iyi olacaktır. Aynı zamanda parasal ve maddi alanda huzursuz bir gün olabilir.