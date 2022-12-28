Bugün burçları neler bekliyor? 28 Aralık 2022 Çarşamba günlük burç yorumları

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle içsel ve ruhsal açıdan dalgalı bir gün olabilir. Maneviyat duyguları ağır basabilir. Kariyer hayatında sorumluluk ve yükler devam etmektedir.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında ruhsal ve duygusal açıdan dalgalı bir gün olabilir. Uzaktaki olan insanlar olan ilişkiler ile düşünce ve görüşlerinizi ciddi ve objektif bakış açısı bakma durumu devam etmektedir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle kariyer hayatında çok dalgalı bir gün olabilir. Bu alanda yanılmalar sorunlar getirebilir, ortaklaşa parasal ve maddi alanda ciddi duruş devam etmektedir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu bugün özellikle uzaktaki olan insanlarla ilişkiler duygusal açıdan çok dalgalı bir gün olabilir. Aynı zamanda ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar da sorunlar ve yükler devam etmektedir.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle ortaklaşa, parasal ve maddi alanda oldukça karışık ve hesapta olmayan durumlar olabilir. İş hayatı ve gündelik hayatta sorumluluklar ve yükler devam etmektedir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle ilişkiler, ortaklılar ve evlilik alanında çok dalgalı ve yanıltıcı olaylı bir gün olabilir. Aynı zamanda aşk hayatı ve çocuklarla ilgili durumlarda sorumluluk ve yükler devam etmektedir.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle iş hayatı ve gündelik hayatta çok dalgalı ve yorucu olaylar meydana gelebilir. Ev ve aile hayatında sorumluluk ve yükler devam etmektedir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle aşk hayatı ve çocuklarla ilgili olaylarda ruhsal sorunlar ve olaylar yorucu olabilir. Yakın çevre Kardeşler alanda sorumluluk ve yükler devam etmektedir.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle ev ve aile hayatında dalgalı ve duygusal sorunun olduğu bir gün olabilir. Parasal ve maddi alanda ise sorumluluklar ve yükler devam etmektedir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle yakın çevre, kardeşler alanında dalgalı ve duygusal sorunların olduğu bir gün olabilir. Hayatın genel anlamında sorumluluk ve yükler devam etmektedir.

KOVA BURCU

Kova burcu için özellikle parasal ve maddi anlamda çok dalgalı ve sorunlu bir gün olabilir. Ruhsal ve manevi elde olmayan koşul ve şartlar alanında ise sorunlar devam etmektedir.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle hayatın genel anlamında ruhsal açıdan sorunlu ve dalgalı bir gün olabilir.Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında ise sorumluluk ve yükler devam etmektedir.