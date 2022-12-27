Bugün burçları neler bekliyor? 27 Aralık 2022 Salı günlük burç yorumları

YENGEÇ: RUHSAL ANLAMDA BÜYÜK RAHATLAMA YAŞAYACAĞI GÜNLER

YAY: İLİŞKİLERDE YAŞADIĞI TIKANIKLIKLARIN AÇILDIĞINI FARK EDECEK

ASLAN: SOSYAL ÇEVRESİNDE YAŞANAN SORUNLARI BİR BİR ATLATIYOR

İKİZLER: KARİYER HAYATINDA ÖNEMLİ ADIMLARIN ATILACAĞI BİR SÜREÇ

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle ruhsal ve maneviyatın önemli olduğu bir gün olabilir. Kariyer hayatında görev ve sorumlulukların arttığı dönem devam etmektedir. Yakın çevre kardeşler alanında ilişkiler de sorunlar azalmaktadır diyebiliriz.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle sosyal olanlar ve arkadaşlık alanlarında daha duygusal ve verici bir gün olabilir. Görüş ve düşünceler uzaktaki olan insanlarla bağlantılarda objektif bakış açısı devam etmektedir. Parasal ve maddi alanda sorunlar azalmaktadır.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle kariyer hayatında fedakârlık ve verici davranacağınız bir gün olabilir. Baskın ve agresif davranışlarınız azaldığından dolayı ilişkilerinizde düzelmeye başlayabilir. Ortaklaşa parasal ve maddi alanda ise ciddi tutum ve davranışlar devam etmektedir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle uzaktaki olan insanlarla duygusal bağlantılarınız önemli olabilir. İlişkiler, ortaklıklar ve evlilik hayatında ise objektif davranışlar ve ciddi tutumlar devam etmektedir. İçsel ve ruhsal alanda ise daha iyi bir konumda olabilirsiniz.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle ortaklaşa parasal ve maddi alanda fedakâr ve verici olacağınız bir gün olabilir. İş hayatı ve gündelik hayatta ise ilişkilerinizde daha ciddi ve objektif bir bakış içerisinde olmaya devam ediyorsunuz. Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanında ise sorunlar azalmaktadır.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle ilişkiler ve evlilik alanında fedakâr ve verici davranacağınız bir gün olabilir. Aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerde ciddi ve objektif davranışlar devam etmektedir. Kariyer hayatında ise sorunlar azalmaktadır.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle iş hayatı ve gündelik hayatta daha verici ve fedakâr davranacağınız bir gün olabilir. Ev ve aile hayatında sorumluluklar yükler devam etmektedir. Düşüncelerinizi ve görüşlerinizi anlatma konusunda ise sorunlar azalmaktadır.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle aşk hayatı ve çocuklar ile ilişkiler de verici ve fedakâr davranışlar içinde olabilirsiniz. Yakın çevre kardeşler alanında ciddi davranışlar ve objektif bakış açısı devam etmektedir. Ortaklaşa parasal ve maddi alanlarda ise sorunlar azalmaktadır.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle ev ve aile hayatında duygusal, verici, fedakâr davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Parasal ve maddi anlamda ise ciddi davranışlar devam edebilir. İlişkiler, evlilik ve ortaklıklar alanında ise baskılar azalmaktadır.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle hayatın genel anlamında ciddi duruş ve davranışlar devam etmektedir. Yakın çevre kardeşler alanında ise fedakâr ve verici davranışlar içerisinde olabilirsiniz. İş hayatı ve sağlık alanında ise durumlar daha iyiye gitmektedir.

KOVA BURCU

Kova burcu için bugün özellikle parasal ve maddi anlamda daha fedakâr ve verici davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Ruhsal ve manevi anlamda ise sıkıntılar devam edebilir. Aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerde ise sorunlar azalmaktadır.

BALIK BURCU

Balık burcu için bugün özellikle hayatın genel anlamında daha verici fedakâr davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında ciddi davranışlar ve sorumluluk, yükler devam etmektedir. Ev hayatında ise sorunlar azalmaktadır.