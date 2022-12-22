Bugün burçları neler bekliyor? 22 Aralık 2022 Perşembe günlük burç yorumları

KOÇ BURCU

Koç burcu için bugün özellikle güneşin Oğlak burcuna girmesi ile birlikte ilk yaptığı açı jüpiter ile olduğundan dolayı kariyer hayatında aşırı iyimserlik ve aşırı abartma eğilimine dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda bugün görüşlerimizi düşüncelerimizi açıklama noktasında duygusal baskı altında kalabiliriz.

BOĞA BURCU

Boğa burcu için bugün özellikle güneşin Oğlak burcuna girmesiyle birlikte görüş ve düşünceler inançlar, uzak yerler, akademik çalışmalar gibi alanlar ön plana çıkacaktır. Aynı zamanda Jüpiter ile Güneş arasındaki kare açıda görüş ve düşüncelerimizi aşırı iyimser ve aşırı abartma durumlardan kaçınmalıyız. Yine bugün ortaklaşa parasal ve maddi konularda duygusal baskı altında kalabiliriz.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu için bugün özellikle güneşin Oğlak burcuna girmesi ile birlikte ortaklaşa parasal ve maddi konular daha önem kazanacaktır. Aynı zamanda Güneş Jüpiter kare açısında ortaklaşa parasal ve maddi konularda aşırı iyimser ve aşırı abartma durumlarına dikkat etmeliyiz. Ve bugün özellikle ilişkiler, evlilik, ortaklıklar alanında aşırı duygusal baskı altında kalabiliriz.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için bugün özellikle güneşin Oğlak burcuna girmesiyle birlikte evlilikler, ortaklıklar ilişkiler alanı daha önem kazanacaktır. Aynı zamanda Güneş Jüpiter kare açısında ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar açısından aşırı abartma ve aşırı iyimserlik durumuna dikkat etmeliyiz. Bugün yine özellikle iş hayatında, gündelik hayatta aşırı duygusal baskı altında kalabiliriz.

ASLAN BURCU

Aslan burcu için bugün özellikle güneşin Oğlak burcuna girmesi ile birlikte iş hayatı, gündelik hayat ve sağlık hayatı daha önem kazanacaktır. Bu alanda olan olayları aşırı abartma ve aşırı iyimserlik eğiliminde olabiliriz. Aynı zamanda bugün aşk hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerde aşırı duygusal baskı altında kalabiliriz.

BAŞAK BURCU

Başak burcu için bugün özellikle güneşin Oğlak burcuna girmesiyle birlikte aşk hayatı çocuklarla olan ilişkiler, hobi ve keyifler gibi alanı daha önem kazanmaya başlayacaktır. Jüpiter güneş karesi açısı altında ise saydığımız bu konulardan olayları aşırı abartılı ve aşırı iyimserlik noktasına taşıma eğilimine dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda bugün ev ve aile hayatında olan ilişkilerde aşırı duygusal baskı altında kalabiliriz.

TERAZİ BURCU

Terazi burcu için bugün özellikle güneşin Oğlak burcuna girmesiyle birlikte ev ve aile hayatı alanı daha önem kazanmaya başlayacaktır. Güneş Jüpiter karesi açısı altında ev ve aile hayatında olan ilişkilerde aşırı iyimserlik ve aşırı abartma konularına dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda yakın çevre kardeşlerle olan ilişkilerde aşırı duygusal baskı altında kalabiliriz.

AKREP BURCU

Akrep burcu için bugün özellikle güneşin Oğlak burcuna girmesiyle birlikte yakın çevre, kardeşler iletişim ve eğitim alanı daha önem kazanmaya başlayacaktır. Güneş Jüpiter karesi altında saydığımız bu konularda aşırı iyimserlik ve aşı abartma durumuna dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda kendi parasal ve maddi konularımızda aşırı duygusal baskı altında kalabiliriz.

YAY BURCU

Yay burcu için bugün özellikle güneşin Oğlak burcuna girmesi ile birlikte kendi parasal ve maddi konularınız ön plana çıkmaya başlayacaktır. Aynı zamanda güneş jüpiter karesi altında maddi konularda olayları aşırı abartma ve aşırı iyimserlik konularına dikkat edilmelidir. İlişkilerden gelen aşırı duygusal baskı bizi zor duruma düşürebilir, bu konuya da özellikle dikkat etmeliyiz.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu için bugün özellikle güneşin Oğlak burcuna girmesi ile birlikte bir ay boyunca kendinizi daha net ve daha sağlam bir biçimde ortaya koymaya başlayacaksınız. Güneş Jüpiter karesi açısı altında olayları fazla abartma ve fazla iyimserlik noktasına getirmemeye özen göstermelisiniz. Aynı zamanda duygusal ve ruhsal açıdan aşırı baskı altında kalacağınız bir gün olabilir.

KOVA BURCU

Kova burçları için bugün özellikle güneşin Oğlak burcuna girmesi ile birlikte içsel ve ruhsal anlamda kendinizi daha çok içe döndüğünüzü hissettiğiniz bir dönem olabilir. Daha çok maneviyat duygularının önde olacağı bir dönem başlıyor. Aynı zamanda bugün sosyal alanlar ve arkadaşlık alanlarında duygusal anlamda aşırı baskı altında kalabilirsiniz, bu sizi oldukça yorabilir.

BALIK BURCU

Balık burcu bugün özellikle güneşin Oğlak burcuna girmesi ile birlikte sosyal alanlar arkadaşlık alanları daha önemli olacaktır. Bu alanda sorumluluk yüklenme durumları olabilir. Güneş Jüpiter karesi altında bu alanda olayları aşırı iyimserlik ve aşırı abartma konularına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda bu dönem kariyer hayatında aşırı duygusal baskı altında kalabilirsiniz.