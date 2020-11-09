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09 Kasım 2020 Pazartesi 11:12:00 - Güncelleme:09 Kasım 2020 Pazartesi 21:52:00

Bugün burçları neler bekliyor? 10 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları

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Bugün burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Günün şanlı burçları neler? 10 Kasım 2020 Salı günlük burç yorumları: Başak sevdiği kişiden alacağı teklifle hayatı değişecek, Yay uzun zamandır süren sıkıntılarını atlatmak üzere, Boğa mantığını kullanarak bir adım ileri geçmesi mümkün, Akrep yaşadığı ev ile ilgili yenilikler yapmak isteyecek.

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Bugün iş hayatınızdaki yeni adımlar için acele etmemelisiniz. Mevcut projelerinizi yapılandırmakla zamanınızı değerlendirebilirseniz sonuca ulaşacağınız enerjiler sizinle birlikte olacaktır. Günün olumlu yanı iş hayatınızda uzunca süredir beklediğiniz para alımıyla ilgili gelişmeler gündeminizde olabilir. Gün içerisinde evinizin içinde kırılacak eşya veya talihsizliklere üzülmeyiniz, uzunca süredir ters giden işlerinizin yoluna girmesi için çıkan kötü enerjiler bırakın gitsin.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Bugün sevdiğiniz kişi ile aranızdaki uyum muhteşem. Son zamanlarda ilişkilerinizde aceleci pek çok karar aldınız ve zarar görme ihtimaliniz bulunuyor. Bugünün size yansıttığı akıl ve mantık ile ilerleyebilecek enerjileri değerlendirebilmeniz ilerleyen günlerde yaşayacağınız pişmanlıkların önüne geçecektir.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Bugün aile büyüklerinizden alacağınız umulmadık destekler yüzünüzü güldürecek. Uzunca süredir gayrimenkul satımı planlıyorsanız bugün itibariyle satışa çıkarmak önümüzdeki günlerde hızlıca satılmasına imkan sağlayacaktır. Yeni iş teklifleri ve projelere hazırlıklı olun, parlıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Bugün kardeş, yakın akraba ve yakın arkadaşlarınızdan gelecek güzel haberler sizinle birlikte olacak. Yeni alacağınız teklifler ve projeler ile pek çok hayalinizi gerçekleştirme imkanınız bulunuyor. Uzunca süredir ihmal ettiğiniz yakınlarınız ile sürpriz bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Eğitim ve öğretim ile ilgili adım atmak ve projelerini tamamlamak isteyenler için gökyüzü destek veriyor.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Bugün parasal konularda rahatlayacağınız enerjiler altındasınız. Uzunca süredir sizi manipüle eden kişilere karşı duruşunuzla birlikte cevap vereceksiniz. Aşk ve ilişkilerde araya mesafe giren ilişkiler için kavuşma vakti.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Bugün ‘hayatta ben de varım ve önemliyim’ diyebileceğiniz bir enerji ile güne başlayacaksınız. Yakın dost ve arkadaşlarınızdan aldığınız destekler yüzünüzü güldürecek. Aşk ve sevgi ilişkilerinde sizi kaybetmekten korkan bir kişiden umulmadık teklif alabilirsiniz. Belki de bu ilişki sizi evliliğe götürecek olabilir.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Bugün sevdiğiniz kişinin akrabalarından alacağınız haberlerle güne başlayabilirsiniz. Eleştirildiğiniz konu her neyse kendinize yük etmemenizi önerebilirim. Kendinizi uzunca süredir yanlış ifade ettiğiniz konu herneyse bırakın zamanla çözülecektir.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün iş yerinizde sizi eleştirecek enerjiler ile karşı karşıyasınız. Siz yaptığınız işten eminseniz bırakın eleştirilin. Ev değiştirmek isteyen Akrep burçları bugün itibariyle yeni bir ev arayışına koyulabilir. Ev sahibiniz ile aranız açılabilir aman dikkat.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Bugün eğitim hayatınızda ummadığınız kişilerden eleştiriler alacağınız etkiler söz konusu olabilir. İş sebebiyle kısa yolculuklar ve görüşmeler ile gününüzü geçirebilirsiniz. Plan ve projelerinizi yaparken sevdiğiniz kişiyi ve çocuğunuzu ihmal etmemeye çalışmalısınız.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Bugün maddi kaynaklarınızdaki artış yüzünüzü güldürecek. Uzunca süredir sıkıntı yaşadığınız bir rahatsızlığınız bulunuyorsa bugünden itibaren kontrollerinizi yaptırmalısınız. Çocuklarınızın hayatındaki gelişmeler yüzünüzü güldürebilir.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bugün hayallerinize ulaşmak için uzunca süredir çabaladığınız konuları sonuçlandıracağınız enerjiler ile birliktesiniz. Sevdiğiniz kişinin dengesizlikleri sizi yoruyor olabilir ama bugün size daha destekçi olacağı etkiler söz konusu. Yurtdışı, eğitim ve projeleriniz için ummadığınız kişilerden yardımlar alacaksınız. Tesadüf tanışmalara, sürpiz karşılaşmalara hazırlıklı olun.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün iş hayatınızda sonuçlandırmayı düşündüğünüz plan ve projeleriniz gündeminizde olacak. Burada dikkat etmeniz gereken sizden çıkar sağlamaya çalışan kişilere karşı temkinli olmalısınız. Hayallerinizi gerçekleştirmeye çok az bir vakit kaldı. Sevdiğiniz kişiden alacağınız destek sizi çok mutlu edecek.

UZMAN ASTROLOG ÖZLEM RECEP

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