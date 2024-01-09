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09 Ocak 2024 Salı 00:08:00 - Güncelleme:09 Ocak 2024 Salı 00:08:00

BUDO'nun yarınki 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Kaynak: AA

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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarınki 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 11.30, 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

Etiketler : BUDO hava koşulları otobüs seferi
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